بعد يوم من الإقصاء.. بولاية يعود على جناح السرعة لتدريبات ماتز

عاد الدولي الجزائري فريد بولاية إلى تدريبات فريقه ماتز الفرنسي بسرعة البرق. بعدما أقصي من منافسة كأس افريقيا رفقة زملائه.

وتواجد بولاية في التدريبات، أين يحضر للمباراة المقبلة لفريقه أمام نيس في الجولة الـ 22 من البطولة الفرنسية.

ومن المنتظر ان ينشط المباراة أساسيا أمام مواطنه الجزائري عطال والثنائي ديلور وبوداوي.

وفضل المسؤولون عن النادي الفرنسي عدم إعطاء راحة لبولاية. رغم أنه معروف على الأندية الأوربية منح على الأقل 24 ساعة يوم راحة.