بعد يوم واحد من زواجهما.. إستدعاء زوج ديانا كرزون من طرف الشرطة

استدعت الشرطة الأردنية، الإعلامي معاذ العمري إلى قسم الشرطة، مباشرة بعد انتهاء حفل زفافه من الفنانة الأردنية ديانا كرزون.

وحسب وسائل إعلام أردنية، اعتبرت الشرطة أن الإعلامي معاذ العمري خالف أوامر الدفاع المفروضة من القوات الأردنية التي تتضمن إجراءات مشدّدة ضدّ التجمعات بسبب ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

واحتفل العروسان بزفافهما يوم أمس الاثنين داخل إحدى المزارع الريفية في الأردن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى المكان.

أما الاستدعاء المقدم بحق زوج ديانا كرزون، سينتهي بحجز لمدة 14 يوم مع غرامة مالية.