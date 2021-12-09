بعد 10 أيام.. شبيبة القبائل تغادر الحجر الصحي

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن مغادرة تعداد الفريق، اليوم الخميس، حجرهم الصحي، الذي دام 10 أيام، بفندق الرمال الذهبية بزرالدة.

وتأتي مغادرة بعثة الشبيبة لحجرها الصحي، عقب خضوع تعداد الفريق لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا، والتي جاءت كلها سلبية.

كما قررت إدارة النادي القبائلي، منح راحة للاعبي الفريق، على أن تستأنف التدريبات يوم السبت المقبل، بملعب “1 نوفمبر”.

يذكر أن السلطات الوطنية، أخضعت تعداد شبيبة القبائل، للحجر الصحي، عقب عودتهم من سوازيلاندا، أين خاضوا مباراة كأس الكاف.

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