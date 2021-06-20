بعد 10 أيام من البحث.. العثور على جثة الغريق في شواطئ تيبازة

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بعد 10 أيام من البحث.. العثور على جثة الغريق في شواطئ تيبازة الحماية المدنية
بقلم أسماء.ع

أفادت، الحماية المدنية، أن مصالحها تمكنت من العثور صبيحة اليوم الأحد، من العثور على جثة الغريق المفقود في تيبازة،  بعد 10 أيام من البحث. وحسب بيان المصلحة فإن الجثة عثر عليها في شاطيء بن عودة بلدية الولاية، من طرف الغطاسين.

وأضاف البيان ذاته، أن الحماية المدنية، حولت جثة الغريق، عن طريق سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تيبازة. للإشارة عملية البحث والتمشيط كانت قد بدأت يوم السبت 11 جوان، مباشرة بعد استقبال النداء.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، كل الإمكانيات البشرية والمادية، مع تنصيب مركز عملياتي متقدم طيلة فترة البحث التي دامت 10 أيام. وتقدم من جهته،  مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة بتعازيه الخالصة إلى ذويه الفقيد.


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