بعد 10 أيام من انفجار بيروت.. نادين نجيم تظهر في أول صورة لها من المستشفى

بعد مرور 10 أيام من انفجار مرفأ بيروت، والذي ذهب ضحيته مئات المدنيين وآلاف الجرحى، من بينهم شخصيات عامة وفنانون.

وفي ذات السياق، ظهرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لأول مرة بعد الإصابة التي تعرضت لها جراء الانفجار.

وقد نشرت الفنانة اللبنانية صورة لها بالمستشفى الذي تقبع فيه لتلقي العلاج، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة نتيجة تعرضها لإصابات على مستوى الوجه.

وعلقت النجمة اللبنانية على الصورة التي نشرتها بحسابها الخاص على موقع الانستغرام: “بتشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا، بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع … مع الأسف نحنا عطول مجموعين او على مصيبة او على وجع”.

وأشارت الفنانة اللبنانية أنها تتماثل للشفاء، شاكرة كل من دعوا لها وسأل عنها.