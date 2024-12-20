بعد 10 سنوات.. ماليزيا تستأنف البحث عن “الطائرة اللغز”

كشفت السلطات الماليزية، عن استئناف عمليات البحث عن الطائرة المفقودة MH370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

واختفت “الطائرة اللغز”، قبل أكثر من 10 سنوات، وتعد واحدة من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ الحديث.

وذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية أن هذه العمليات الجديدة تأتي بعد أن فشلت الجهود السابقة. التي شاركت فيها قوات أسترالية وماليزية وصينية في العثور على أي دليل ملموس عن مكان الطائرة.

وسيتم البحث الجديد بدعم من شركة “ساوثهامبتون”، التي أطلقت مبادرة لدعم البحث في المحيط الهندي.

وتشمل العمليات استخدام تقنيات حديثة وتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لتحديد مناطق البحث بشكل أدق.

الطائرة MH370، التي كانت تحمل 239 راكباً، فقدت الاتصال أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس 2014. مما أثار العديد من الأسئلة بشأن أسباب اختفائها وموقع حطامها.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط مستمرة من عائلات الضحايا والمنظمات المعنية، التي تطالب بالحصول على إجابات حول مصير الطائرة.