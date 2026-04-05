بعد 102 يوما.. شرقي ضمن قائمة باريس أف سي

تواجد المدافع الدولي الجزائري، سمير شرقي، ضمن قائمة ناديه باريس أف سي، لأول مرة منذ 102 يوما من الغياب بسبب الإصابة.

وكشف الحساب الرسمي للفريق الفرنسي، عبر منصة “إكس” عن قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب أنطوان كومبواري، تحسبا لمواجهة اليوم الأحد. أمام لوريان، في الجولة الـ 28 من “الليغ1” والتي عرفت تواجد شرقي.

ويعود آخر ظهور للدولي الجزائري مع النادي الباريسي. إلى تاريخ الـ 23 نوفمبر 2025، بمناسبة لقاء ليل، في الجولة الـ 13. أين تعرض لإصابة على مستوى الركبة. جعلته يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ 60.

ورغم الاصابة، إلا أن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، استدعاه للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، واعتمد عليه أساسيا في الجولة الـ 2 من دور المجموعات، أمام بوركينافاسو.

غير أن شرقي، غادر اضطراريا بعد ساعة لعب متأثرا بإصابته السابقة في الركبة. وكانت تلك أول وآخر مباراة يخوضها مع المنتخب، وهو الذي غاب عن تربص “تورينو” الأخير.

وإلى جانب شرقي، سجل الدولي الآخر، ايلان قبال، الذي غاب بدوره عن تربص “تورينو” بسبب إصابة في الفخذ، تواجده في قائمة باريس أف سي. تحسبا لمواجهة لوريان، وذلك، بعدما غاب عن آخر 3 لقاءات لناديه في “الليغ1”.