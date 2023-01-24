بعد 11 سنة.. رمال بشار تعانق الثلوج

في ظاهرة جوية نادرة، شهدت ولاية بشار تساقط كثيف للثلوج صبيحة اليوم الثلاثاء. خاصة بمنطقة بني ونيف. بعد آخر مرة تساقطت بها الثلوج سنة 2012.

وشهدت ولاية بشار ظاهرة نادرة جدا تمثلت في تساقط كميات من الثلوج المتراكمة وسط الصحراء خاصة بمنطقة بني ونيف. كما غطّت الثلوج المتساقطة صبيحة اليوم الكثبان الرملية والشوارع في مشهد طبيعي نادر بهذه المنطقة الصحراوية بعد موجة البرد التي اجتاحت الولاية.

واكتست رمال الصحراء حلّة ورداء أبيض مجددا في حالات نادرة جدا، رغم أنّ تلك المناطق شهدت تساقطا للثلوج سنة 2012. وعانقت رمال الصحراء الثلوج التي بدأت في التساقط صبيحة اليوم على عدة مناطق جنوب الجزائر. لتمنح عشاق الطبيعة أحد أجمل المناظر التي زاوجت بين الثلوج ناصعة البياض والرمال الذهبية. وهذه المناظر الساحرة حملت تزاوجا طبيعيا ساحرا. لكن درجات الحرارة انخفضت إلى 6 درجات مئوية خلال النهار وأقل من صفر أثناء الليل.

وتزينت الولاية بمناظر الثلوج الكثيفة التي تتساقط و تتراكم وسط السهول الصحراوية و على أشجار النخيل وظهور الجمال. وهو مشهد خلّف إبتهاجا ودهشة وذهولا لدى سكان المنطقة. خاصة وأن المدينة من النادر أن تهطل فيها الأمطار أصلا و لا علاقة لها أبدا بتوقعات الثلوج في فصل الشتاء.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة أمس الإثنين، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات. خاصة بشار، جنوب تلمسان وجنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض. بداية من صبيحة اليوم الثلاثاء إلى غاية صبيحة الغد الأربعاء.

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