بعد 11 يوما.. العثور على جثة الغريق المفقود في الطارف

تمكن غطاسو الحماية المدنية، صباح اليوم الخميس، من العثور على جثة الغريق المفقود بشاطئ البطاح في ولاية الطارف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم العثور على الجثة وانتشالها من طرف غطاسي الحماية المدنية.

وتم العثور على جثة المعني، بعد 11 يوم من البحث، أين سيتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى القالة.

هذا وتواصلت مجهودات الغطاسين وأعوان الحماية المدنية في البحث عن الغريق المفقود لمدة 11 يوما.

وإنطلقت عملية البحث التي تمت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني يوم الإثنين 8 ماي الجاري.

وتجدر الاشارة إلى أن الصياد المفقود، إنقلب به قارب الصيد بشاطئ البطاح رفقة صياد آخر نجى من الموت بأعجوبة.