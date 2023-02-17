بعد 11 يوما عن الكارثة.. عمليات الإنقاذ تتوقف بعد تلاشي الآمال

ارتفع عدد القتلى إثر الزلزال المدمر في تركيا، إلى أكثر من 40 ألفاً الجمعة، وذلك مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الـ6 من فيفري الجاري 43 ألف إنسان.

وأتت الحصيلة النهائية بعدما انتشلت عناصر الإنقاذ الأتراك الخميس فتاة تبلغ 17 عاما وامرأة في العشرينات من عمرها من تحت الأنقاض.

وأوقفت تركيا عمليات الإنقاذ في بعض المناطق، وفي سوريا أيضاً حيث أعلن المسؤولون الاستمرار بانتشال الجثث.

وعلى الرغم من العثور على عدد من الناجين في تركيا خلال الساعات الماضية، إلا أن تقارير عمليات الإنقاذ المماثلة باتت متباعدة.

بينما يتزايد الغضب وسط العائلات التي ما زالت تنتظر خروج ذويهم المفقودين.