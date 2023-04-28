بعد 12عامًا.. سلسلة Final Destination تستعد لإعداد الجزء السادس

بعد نحو 12 عامًا منذ إطلاق الإصدار الخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة Final Destination في دور السينما عام 2011. ستعود ملحمة الرعب للمرة السادسة. وربما تكون أكثر دموية، حيث تتولى شركة Warner Bros. Discovery مسؤولية إعادة ملحمة الإثارة السينمائية.

الدفعة السادسة من السلسلة الشهيرة المروعة قيد الإعداد رسميًا، ورغم أن تفاصيل حبكة الفيلم. لا تزال غير معروفة كشف جيفري ريديك – مؤلف وكاتب Final Destination الأصلي سابقًا. أن الجزء الجديد لن يتبع الصيغة المعتادة للفيلم ، كل ذلك مع الحفاظ على وفائه لفرضية السلسلة بأكملها.

ويتولى إخراج الجزء السادس من فيلم Final Destination زاك ليبوفسكي وآدم ب. والعمل من تأليف جون واتس كاتب فيلم Spider-Man: No Way Home، الذي يشارك في الإنتاج أيضا.

ويميز سلسلة أفلام Final Destination الشهيرة أنها تختلف عن تيمة أفلام الرعب الأخرى التي تعتمد على مصادر تخويف. تتعلق بالبشر أو مخلوقات غريبة وما شابه. لكنه ببساطة يستخدم خوف الجميع من الموت الحتمي، مع مشاهد ثل الاصطدام المفاجئ بحافلة. وانهيار المصعد الكهربائي، وغير ذلك الكثير من الحوادث الغريبة تنتظر تقديمها للجيل الجديد من رواد السينما.

يشار إلى أن دخول الجزء السادس مرحلة قيد التنفيذ تأخر نحو 4 سنوات، إذ أعلنت عنه الشركة المنتج سابقًا في عام 2019. قبل أن يتم تجميده بسبب وباء كورونا. ولا يوجد تاريخ مجدول لإطلاق النسخة النهائية 6 حتى الآن ، مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع لا يزال في المراحل الأولى من الإنتاج.