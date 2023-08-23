بعد 12 سنة من وفاتها.. العثور على رسالة مؤثرة للمغنية إيمي واينهاوس

كانت الساعة حوالي الساعة 4 مساءً عندما تم العثور على جثة إيمي واينهاوس هامدة في كامدن تاون، لندن.

وكشف تشريح الجثة لاحقًا أن جرعة زائدة من الكحول تسببت في وفاتها.

وكانت المغنية، التي عانت من إدمان الكحول واضطراب في الأكل، قد انفصلت عن حياتها في الأسابيع الثلاثة التي سبقت وفاتها المفاجئة.

في 31 أوت المقبل، سيتم نشر كتاب إيمي واينهاوس – بكلماتها من قبل White Rain Book.

سيسلط هذا الكتاب الضوء على موهبتها الكتابية المذهلة من خلال مذكراتها منذ طفولتها في شمال لندن وحتى صعودها إلى الشهرة.

واكتشفت عائلتها رسالة غير منشورة سردت فيها المغنية الشابة طموحاتها حيث قالت “أحلم قبل كل شيء. بأن أكون مشهورة جدًا، وأن أعمل على المسرح. إنه طموح العمر. أريد أن يسمع الناس صوتي. وينسون همهم، أريد أن يتذكرني الناس دائما”.