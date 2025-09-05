بعد 13 سنة.. غزال يعود إلى صفوف أولمبيك ليون

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الجمعة، عن عودة النجم الجزائري رشيد غزال إلى صفوفه. في صفقة انتقال حر.

تمتد حتى تاريخ 30 جوان 2026، قادما من صفوف نادي سبور ريزا التركي.

وبدأ غزال مشواره الكروي في أكاديمية أولمبيك ليون منذ سن الثانية عشرة، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول عام 2012 وعلى مدار مسيرته مع الفريق، خاض غزال 119 مباراة.

للإشارة، خاض غزال عدة تجارب احترافية في أندية كبرى مثل موناكو، ليستر سيتي، فيورنتينا، قبل أن يستقر في تركيا حيث دافع عن ألوان بشكتاش وريزيسبور على مدار خمس سنوات.