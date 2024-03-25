بعد 14 شهرا سجنا.. إطلاق سراح داني ألفيس

أعلنت محكمة كاتالونيا العليا بإسبانيا، اليوم الإثنين، عن إطلاق سراح نجم كرة القدم العالمية، البرازيلي داني ألفيس.

وحسب ماكشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تم إطلاق سراح ألفيس، بعد دفع كفالة قدرها مليون أورو، بعد قرار المحكمة الأسبوع الماضي بالإفراج المشروط.

يجدر الإشارة، أدانت محكمة كاتالونيا العليا بمدينة برشلونة الإسبانية، اللاعب الدولي البرازيلي السابق دانييل ألفيس، بالسجن لمدة أربع سنوات سجن ونصف، بتهمة الإغتصاب، شهر فيفري الماضي، واجتاز اللاعب ربع المدة ( 14 شهرا) سجنا.