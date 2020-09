بعد 14 عاما.. إسدال الستار عن البرنامج الذي صنع شهرة وثروة عائلة “كارداشيان”

أعلنت “كيم كارداشيان”، أمس الثلاثاء، عن توقف عرض برنامج تلفزيون الواقع “عائلة كارداشيان” الذي يعرض منذ 14 عاما متتاليا.

ونقل موقع “سبوتنيك” إعلان “كيم”، أشهر شقيقات العائلة، عبر “تويتر” قائلة:”بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعا لـكيبينغ أب ويز ذا كارداشيانز”.

مضيفة “هذا البرنامج جعل منا ما نحن عليه الآن، وسأظل مدينة للأبد لكل من دعم دورا في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد”.

هذا وسيتم عرض الموسم رقم 21 والأخير من برنامج Keeping Up With The Kardashians الذي استمر عرضه 14 عاما وصنع للعائلة شهرة وثروة كبيرتين.