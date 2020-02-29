بعد 146 يوما من الإنتظار.. الأمور تنفرج على غولام

الرياضة
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بعد 146 يوما من الإنتظار.. الأمور تنفرج على غولام
بقلم إسماعيل عشاش

أصبح الدولي الجزائري فوزي غولام، على بعد ساعات قليلة، من إنهاء مُسلسل غيابه عن المُنافسة الرسمية رفقة نابولي في الكالتشيو.

وأكدت التقارير الإيطالية، بأن الظهير الأيسر وبعد 146 يوما من مُتابعة زملائه من المُدرجات، سيكون حاضرا اليوم السبت أمام تورينو.

ويأمل صاحب القذفات الصاروخية، بأن ينال ثقة مدربه جينارو غاتوزو، خاصة وأنه تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا.

يُشار بأن خريج مدرسة سانت إيتيان، لم يلعب سوى نادرا خلال الموسمين الماضيين بسبب مشاكل صحية عصفت بمكانته مع “البيرتينوبي”.


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