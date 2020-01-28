بعد 15 سنة.. شركة “ICOSNET” تعلن توقف خدماتها عبر “WIMAX”

أعنلت شركة “ICOSNET”، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن توقيف خدماتها عبر الويماكس “WIMAX”.

وقالت الشركة أنه وإبتداء من ليلة 29 جانفي 2020 سيتم قطع البرنامج المرتبط بخدمات الأنترنت المتوفرة عبر تكنولوجية الإتصالات الرادوية.

وأعلمت الشركة زبائنها أن قطع نشاط الإتصال عبر تكنولوجية الويماكس، وهذا وفقا للتعليمات الجديدة لسلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية المتعلقة بهذه التكنولوجية.

هذا وكانت الشركة تعتبر من تقنية الإتصال اللاسلكي حلا حقيقيا وفعالا للتمكين والإتصال عبر الأنترنت لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توجه عائقا ماليا من أجل التزود بخدمات الإتصالات عبر روابط مختلفة.

وشغلت شركة “ICOSNET” في مجال الإتصالات بالسوق الجزائرية منذ 15 سنة، عبر تراخيص تمثلت في شبكة “WIMAX” و”VOIP” و”ISP”.

وتم تأسيسها عام 1999 وتخصصت في قطاع حلول الإنترنت والإتصالات السلسكية واللاسلكية.