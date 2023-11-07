بعد 16 عاما من الهروب.. حوار صحفي يطيح بأخطر مافيا إيطالي

بعد إدانته في إيطاليا عام 2006 بارتكاب جريمة قتل مزدوجة، وجد إدجاردو جريكو ملجأ في سانت إتيان. حيث كان يعمل صانع بيتزا.

وطلب إدجاردو جريكو قضاء عقوبته في فرنسا خوفا من السجن الإيطالي والانتقام منه.

لأول مرة منذ اعتقاله وسجنه، تحدث إدجاردو جريكو، المعروف في فرنسا باسم باولو ديميتريو. صانع البيتزا من سانت إتيان في لوار، من خلال محاميه إلى موقع أكتو سانت إتيان.

ويقول: “اعتقدت أنني سوف أنسى. ربما كنت أؤمن بسذاجة بالتقادم أو بالحق في النسيان، لكن لا”.

وتم القبض على إدغاردو جريكو من قبل الشرطة الفرنسية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية كجزء من مشروع I-Can. وهو تعاون من الإنتربول ضد منظمة ندرانجيتا، وهي منظمة مافيا في جنوب إيطاليا.

وكان هارباً منذ إدانته بارتكاب جرائم قتل في إيطاليا عام 2006، وكان موضوع مذكرة اعتقال أوروبية منذ عام 2014.

وكان قد أُدين بارتكاب جريمتي قتل في جانفي 1991 كجزء من “حرب المافيا” ومحاولة قتل. بالإضافة إلى ذلك، كان إدجاردو جريكو معروفًا بمهاراته في سرقة البنوك وسيارات النقل.

“لقد كنت حاضرا في الوقت الخطأ، في المكان الخطأ. لم أقتل هؤلاء الناس،” يدافع عن نفسه أمام Actu Saint-Étienne.

وأوضح أن لديه علاقات ودية مع “بعض أعضاء ندرانجيتا”. ويشرح قائلاً: “رحلتي معقدة، بلا روابط عائلية (…). لقد نشأت في بيئة شديدة العنف. في ذلك الوقت، لم أجد الدعم إلا من هؤلاء الأشخاص”.

أسوأ المجرمين الإيطاليين

وقد وصفه وزير الداخلية الإيطالي بأنه “أحد أسوأ المجرمين الإيطاليين”.

وظل إدجاردو جريكو هاربًا لمدة 16 عامًا بعد هروبه من حجز الشرطة. لقد وجد ملجأ في سانت إتيان.

وأوضح الإيطالي: “عندما تكون مطلوبًا، فمن الأفضل أن تكون في مدينة متوسطة الحجم. بعيدًا عن المدن الكبرى مثل ليون أو باريس”.

ثم عمل في العديد من مطاعم البيتزا في المدينة قبل أن يصبح مالكًا ومديرًا لمؤسسته الخاصة. ثم خصصت له صحيفة Le Progrès اليومية المحلية مقالاً.

وتم التعرف على الهارب والعثور عليه بشكل خاص بفضل الصور المنشورة في هذه الصحيفة قبل إلقاء القبض عليه.

إدغاردو جريكو مسجون في سجن ليون. وتطالب إيطاليا بتسليمه، ومن المتوقع أن يتم النظر في هذا الطلب في ديسمبر.

وقال إدجاردو جريكو: “لا أريد العودة إلى إيطاليا. أنا مستعد لقضاء عقوبة السجن في فرنسا. لأصبح بعد ذلك صانع بيتزا من سانت إتيان مرة أخرى”.

ويضيف: “أنا أخاطر بالانتقام. أخشى أن أموت في إيطاليا”.

وأوضح محاميه، ديفيد ميتاكساس، لموقع BFMTV.com “إذا ذهب إلى إيطاليا، فهو رجل ميت. إنه ميت قانونيًا، منذ أن حُكم عليه بالسجن المؤبد، وهو ميت جسديًا لأن الناس هناك يرغبون في العثور عليه”.