بعد 166 يوما.. الحارس مرباح يعود إلى تدريبات شبيبة القبائل

التحق الحارس الدولي قايا مرباح، بتدريبات فريقه شبيبة القبائل، لأول مرة منذ 166 يوما بالتمام.

ونشرت إدارة “الكناري” فيديو، يوثق لحظة عودة الحارس مرباح. وهو الذي كان قد تعرض لإصابة خطيرة في ودية الفريق أمام اتحاد بسكرة، يوم الـ 18 سبتمبر 2024.

وعانى حامي عرين الشبيبة، بكسر مزدوج في الركبة، إثر احتكاكه بمهاجم اتحاد بسكرة الصديق بعلي، الأمر الذي أبعده عن الميادين لقرابة 6 أشهر كاملة.

للإشارة فإن مرباح، كان قد خضع لعملية جراحية ناجحة في الساق اليسرى. بالمستشفى الجامعي لولاية تيزي وزو، وبعد فترة راحة وعملية إعادة التأهيل، بات جاهزا للعودة من جديد إلى أجواء المنافسة.