بعد 17 ساعة من الإختفاء ..الطفل عبد الحق يعود إلى حضن عائلته بالبيض

إختفى الطفل عبد الحق البالغ من العمر 4 سنوات مساء الأمس الثلاثاء بعد خروج عائلته قصد التنزه والترويح عن النفس بأحد المناطق القريبة من قرية الشهيد سليماني ببلدية استيتن.

أين تاه وإبتعد عن والديه وعائلته في لحظة غفلة منهم ليتفاجئ الجميع فيما بعد أن طفلهم عبد الحق مفقود ومختفي عن الأنظار.

وتدخل العائلة في حالة من الهلع والبحث عن إبنهم بالقرب من المكان وبعد الاتصال بمصالح الدرك الوطني.

تم استنفار جميع وحدات المجموعة والتنسيق مع جميع مراكز العمليات عبر التراب الوطني وانتشار الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي .

سارع العشرات من المواطنين والشباب الخييرين بولاية البيض والمناطق المجاورة لقرية الشهيد سليماني رفقة مصالح الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية إلى الإنتقال لمكان إختفاء عبد الحق.

ويباشرون في عملية بحث واسعة حيث قضى الكثير منهم فترة الليل كاملة باحثا عن الطفل إلى غاية صباح اليوم الموالي دون جدوى.

وبعدما تم إقحام مروحية في عملية التمشيط ومواصلة البحث تم العثور على الطفل عبد الحق على بعد حوالي 15 كلم عن نقطة الاختفاء في أحد قمم المرتفعات.

وذلك في حدود الساعة العاشرة صباحا وسط فرحة عارمة لدى عائلته ووالديه وجميع المواطنين الذين تنقلوا إلى عين المكان لمواساة عائلته.

والمشاركة في عملية البحث في صورة تعكس مرة أخرى أسمى معاني التلاحم والتكاتف الذي يتميز به الشعب الجزائري عند الشدائد والمحن.

ليتم نقله على إثر ذلك من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى محمد بوضياف بالبيض ليجري الفحوصات الطبية ليتم تسليمه لعائلته بعدما تبين أنه بصحة جيدة.

فيما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بإستيتن تحقيقا في القضية.