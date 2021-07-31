بعد 17 ساعة من تدخل عناصر الحماية المدنية والجيش إخماد نيران الشريعة في البليدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة والمشكلة من 270 عون و35شاحنة إطفاء حرائق اندلاع بكل من بمنطقة وادي الأبرار و بلهجوري بالحظيرة الوطنية الشريعة

وبالتدخل عناصر الجيش الشعبي الوطني وبدعم من الأرتال الحماية المدنية المتحركة لكل من المدية – تيبازة – الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء الجزائر و تدخل مصالح الغابات من أخمد الحريق نهائيا بعد أكثر من 17 ساعة ،وبعد إخماد الحريق قامت فرق التدخل بعمليات الاخماد اليدوية بواسطة المضخات المحمولة لضمان عدم نشوب حرائق بسبب الجمار