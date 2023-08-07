بعد 17 يومًا من الإصدار.. “باربي” تتخطى المليار دولار عالميًا

تجاوزت الكوميديا الخيالية لباربي المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، بما في ذلك 459 مليون دولار. في أمريكا الشمالية و572 مليون دولار دوليًا.

ووصلت “باربي” إلى الإنجاز المنشود بعد 17 يومًا فقط من الإصدار، لتصبح أسرع إصدار من Warner Bros. (والثامن في تاريخ الاستوديو الذي يبلغ 100 عام). للانضمام إلى النادي الذي تبلغ تكلفته مليار دولار.

قال جيف جولدشتاين ، رئيس التوزيع المحلي في الاستوديو ، خلال مكالمة هاتفية صباح الأحد: “إنه نادٍ جيد”.

في مذكرة للصحافة ، اعترف غولدشتاين وأندرو كريبس ، رئيس التوزيع الدولي. أنهما لا “يصمتان في كثير من الأحيان بسبب أداء الفيلم”. لكن باربيليون – كما أطلقوا عليها اسم معلم شباك التذاكر – “فجرت حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلاً من الماء.”

“هذه لحظة فاصلة بالنسبة لباربي ، ولم يكن بوسع أي شخص غير غريتا جيرويج أن يجلب هذه الأيقونة عبر الأجيال. وعالمها إلى الحياة في مثل هذه القصة المضحكة والعاطفية والممتعة. قصة يتردد صداها مع الأرباع الأربعة من رواد السينما.

وظلت “باربي” في المركز الأول في شباك التذاكر لمدة ثلاثة عطلات نهاية أسبوع متتالية. وذلك على الرغم من المنافسة من “سلاحف النينجا ” و “ميج 2” و “أوبنهايمر”.

وافتتح فيلم “Barbie” في 21 جويلية وحطم التوقعات بظهوره المحلي الأول الذي تبلغ قيمته 155 مليون دولار. ليحتل المرتبة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لعام 2023. فضلاً عن أفضل بداية لفيلم أخرجته امرأة.

ويروي الفيلم مغامرات باربي وكين ، اللذين يتركان منزل الأحلام في سعيهما لاكتشاف الذات في العالم الحقيقي.