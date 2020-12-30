بعد 19 سنة من توقيفها.. نحو إعادة إطلاق عملية الإحصاء العام الفلاحي

تعتزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على إعادة إطلاق عملية الإحصاء العام الفلاحي، خلال الموسم الجاري 2020-2021 .

وحسب بيان وزارة الفلاحة، اليوم الأربعاء، يأتي هذا في إطار تنفيذ ورقة طريق القطاع الفلاحي لفترة 2020 – 2024.

وقد أمضى عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 19 ديسمبر، على منشور وزاري يتضمن إعادة إطلاق هذه العملية.

وستمكن هذه الأخيرة من توضيح الرؤية وتحديث النظام المعلوماتي الحالي للإحصاء، وذلك من اجل التعداد الشامل للهياكل الفلاحية.

وتجدر الإشارة إلى أن أخر عملية إحصاء للقطاع يعود إلى سنة 2001.

وفي هذا المنشور الذي وجه الى الولاة، ذكر بأن تحقيق إحصاء وطني للثروة الحيوانية جزء هام من الإحصاء الفلاحي العام.

وستسمح العملية ببناء قاعدة معطيات خاصة بهذه الثروة وبالتالي التحكم الأفضل في شعبة اللحوم الحمراء والتموين المستمر للسوق الوطنية .

وسيتم إجراء الاحصاء وفقا لمقاربة معيارية أوصت بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مع نموذج قاعدي SOFT ونماذج موضوعاتية.

ويعتبر الإحصاء العام الفلاحي الهيكلي ( RGA Soft) النموذج القاعدي، حيث يتم استخدام استبيان مبسط.

وسيقوم هذا الأخير بتطوير المعطيات الهيكلية للفلاحة مع إحصاء شامل لجميع المستثمرات الفلاحية و الحيوانية.

ويشرف على المتابعة التقنية لعملية الاحصاء لجان محلية تم تنصيبها بكل الولايات، يترأسها مدراء المصالح الفلاحية وتشمل مجمل الهياكل تحت الوصاية.