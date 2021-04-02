بعد 20 سنة من الغياب.. الفنانة المصرية شريهان تعود إلى الشاشة في رمضان

ستعود الفنانة المصرية شريهان إلى الشاشة من خلال إعلان لإحدى شركات الهاتف المحمول بعد غياب وانقطاع إمتد لقرابة 20 سنة.

و ستقوم شريهان بأداء غنائي إستعراضي ضخم تستعيد فيه النجمة المصرية ذكريات الثمانينيات وفوازير رمضان التي كانت أحد أيقوناتها.

ويحتوي الإعلان على عدة رقصات واستعراضات للفنانة من إنتاج فني لمحمد حلمي حسب تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وسيتم عرض الإعلان في شكل إستعراض بنفس الأداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة شريهان في الثمانينيات حسب فريق العمل.

وتم التعاقد مع إحدى الفرق الفنية الأوربية التي ادت العرض المسرحي للشركة العالمية “كوكو شانيل”.

وكان من المحتمل عودة شريهان للمسرح مجددا بمسرحية “كوكو شانيل” من خلال عدد من الورش التمثيلية لكنها لم تخرج للنور حتى هذه اللحظة.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنانة شيريهان الفنية كانت مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2002 بفيلم “العشق والدم”.