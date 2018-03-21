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بعد 20 سنة من الهجران قرية بومهالة بتيزي وزو تعود للحياة

أخبار الجزائر
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بعد 20 سنة من الهجران قرية بومهالة بتيزي وزو تعود للحياة
بقلم صفية ايبارودان

عاد سكان قرية بومهالة ببلدية سيدي نعمان بعد أكثر من 20 سنة من هجرانها في العشرية السوداء تاركين وراءهم كل شيئ.

عائلة خروبي، أورابية ، غدوشي هي من العائلات التي أصرت على العودة الى قريتها رغم كل الصعاب.
لتجد الخراب و الدمار في كل زاوية فيها.
لكنها بدأت من الصفر وأعادت تشييد منزلها و زرع أرضها من جديد، وتدريجيا بدأت العديد من العائلات تعود إلى أراضيها.
ما دفع بالمسؤولين يولون اهتمامهم و يخصّصوا للمنطقة ميزانية لتنفيذ برامج تنموية جدية في الميدان.
من شأنها أن ترفع على ساكنيها الغبن.
و تبعث الحياة من جديد كقاعة العلاج تستفيد منها حتى القرى المجاورة و ربط المنازل بالغاز الطبيعي .
قرية بومهالة والقرى الأخرى التابعة لسيدي نعمان ما تزال في خضم الرجوع و ما يزال العديد من الأهالي يحلمون بالعودة مرة أخرى إلى أراضيهم.
لتعمير قريتهم لكنهم متخوفون من النقص الفادح في المرافق الذي تعانيه المنطقة ما يؤخر عودتهم.
و يجعل الطريق طويلا أمامهم لكنه ليس مستحيلا.


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