بعد 20 سنة من غلقهما.. إعادة فتح شاطئي تمنارت بسكيكدة

سيتم إعادة فتح شاطئي تمنارت 1 و2 بالشرايع، غرب سكيكدة، خلال موسم الاصطياف الحالي، بعد غلقهما لقرابة 20 سنة.

وحسب ما علم من رئيس مكتب التنسيق بالأمانة العامة للولاية، “فارس مسيخ”، اليوم الأحد، لـ”واج”، فإن إعادة فتح هذين الشاطئين، تأتي بعد أن توفرت فيهما جميع الشروط الضرورية، التي تسمح لهما بإستقبال المصطافين على أكمل وجه.

وأضاف ذات المتحدث، بأن إعادة فتح هاذين الشاطئين، سيرفع من عدد الشواطئ المسموحة للسباحة عبر الولاية، إلى 25 شاطئا.

وقد تقرر فتح هذين الشاطئين، بعد أن تم تصليح الطريق المؤدي إليهما، وكذا إنشاء مسالك لتمكين المصطافين من الولوج إليهما بسهولة.

فضلا عن تخصيص حظيرة للسيارات، ومركزين لكل من مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني، حسب ذات المتحدث.

ورغم أن هاذين الشاطئين غير مسموحين للسباحة، إلا أنهما يشهدان توافد المصطافين إليهما بأعداد قياسية.

وذلك بفضل جمالهما الأخاذ، مما جعل الكثير من هواة السباحة والاستجمام في البحر، وكذا محبي الغابات يفضلونهما على غيرهما من الشواطئ.

للتذكير، يعتبر شاطئي تمنارت 1 و 2، من أهم الشواطئ الممنوعة فيها السباحة، فقد تم غلقهما منذ سنة 2000 بسبب الظروف الأمنية الخاصة.