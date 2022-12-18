بعد 20 عاما.. أنجلينا جولي تستقيل من مفوضية اللاجئين

إستقالت الفنانة العالمية أنجلينا جولي، من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان رسمي للفنانة، أنها ترغب في العمل مع أطراف أخرى ومنظمات أخرى وقضايا إنسانية أوسع مع استمرار دعمها لقضية اللاجئين.

وجاء في البيان: “بعد 20 عاماً من العمل إلى جانب الأمم المتحدة. أشعر بأن الوقت حان للعمل مع جهات أخرى. والانخراط بشكل مباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية”.

وأضافت الفنانة: “سأستمر في بذل ما في وسعي خلال السنوات المقبلة لدعم اللاجئين والنازحين الآخرين”.

وعبر رئيس مفوضية اللاجئين عن امتنانه للفترة التي عملت فيها أنجلينا جولي معهم قائلاً: “أنجلينا جولي كانت لفترة طويلة شريكة بارزة للمفوضية في المسائل الإنسانية. نحن ممتنون لها لالتزامها معنا مدى عقود. وللفرق الذي أحدثته للاجئين ومَن اضطروا إلى الفرار من بلادهم”.

هذا وقامت أنجليا جولي بأكثر من 60 مهمة على مدار سنوات عملها في المفوضية لدعم قضايا اللاجئين.

وبدأت جولي العمل مع المفوضية عام 2001، وعينت سفيرة نوايا حسنة لها عام 2012.

وزارت هذا العام اليمن وأوكرانيا للقاء النازحين بغرض لفت أنظار العالم نحو المعاناة المنسية التي يعيشها ملايين الأشخاص في اليمن.