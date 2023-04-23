بعد 20 عاما.. إطلاق سراح جزائري من سجن غوانتنامو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإفراج عن مواطن جزائري محتجز منذ 20 عاما في معتقل غوانتنامو. حيث اعتبرت حكومة الولايات المتحدة أن استمرار اعتقاله لم يعد ضروريًا.

واعتقل سعيد. ب البالغ من العمر 52 عامًا، في باكستان عام 2002، بعد أشهر قليلة فقط من هجمات 11 سبتمبر في أمريكا.

تم القبض على هذا المواطن الجزائري في أعقاب عملية أمريكية استهدفت القبض على أشخاص. يشتبه في تورطهم في هذه الهجمات ودعم الإرهاب.

في عام 2022، وجدت أمريكا أن استمرار احتجاز سعيد ب في غوانتانامو لم يعد ضروريًا. وذلك لأنه لم يلعب أي دور قيادي مع التنظيم الإرهابي المسمى بالقاعدة.

للإشارة، فإن معتقل غوانتنامو هو معسكر للجيش يخضع لحراسة مشددة. يقع هذا المعسكر على مستوى القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو. في جنوب شرق كوبا.

وبالإفراج عن سعيد، لا يزال هناك 30 معتقلاً، 16 منهم مؤهلون للتحويل.