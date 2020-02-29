بعد 20 عاما من الحرب.. توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وأفغانستان اليوم

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بعد 20 عاما من الحرب.. توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وأفغانستان اليوم
بقلم نسرين محفوف

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الدوحة، اليوم السبت، ليشهد توقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان.

ومن شأن الاتفاق، أن يؤدي إلى توافق على انسحاب آلاف القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات من المتمردين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، سيصدر إعلانا مشتركا مع حكومة كابل بشكل منفصل، بالتزامن مع توقيع اتفاق الدوحة.

ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى حوار بين حكومة كابل وطالبان، إذا نجح، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب الأفغانية.


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