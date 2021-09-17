بعد 23 عاما على أشهر فضيحة بتاريخ أميركا..مسلسل جديد يكشف أسرار بيل كلينتون

بعض الأخطاء لا تنسى، لا سيما عندما تصبح قضية رأي عام وواحدة من أشهر فضائح تسعينيات القرن الـ20 الماضي، والتي تجسدت بالعلاقة التي جمعت الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي.

بعد مرور أكثر من 23 عاما على إعلان علاقة كلينتون ولوينسكي، أعلنت شبكة “إف إكس” عن مسلسلها الجديد بعنوان “العزل: قصة جريمة أميركية” الذي يكشف المزيد من التفاصيل عن الفضيحة التي هددت بإسقاط رئيس أقوى دولة في العالم.

تبدأ الأحداث في عام 1998 بعرض مشهد من حياة لوينسكي، كانت تمارس الرياضة عندما تلقت مكالمة هاتفية من سيدة تدعى ليندا تريب، تخبرها أنها وجدت حلا لمشكلتها .

حيث تم تعيينها مساعدة متطوعة، وكان كلينتون أبدى إعجابه بها سابقا.

وتأخذ قصة منحنى آخر عندما يقرر مجموعة من السياسيين أن يستغلوا هذه القضية من أجل تنحية كلينتون من منصبه.

كيف بدأت وانتهت، وكيف أثرت على ما تبقى من حياة لوينسكي وإلى الآن وكيف استغل السياسيون القصة لما هو أبعد من ذلك، حيث تحولت من علاقة عاطفية إلى حرب ومحاولة لإقالته من منصبه.

عام 1999 قررت لوينسكي أن تكسر صمتها، وخرجت في مقابلة طال انتظارها على شبكة “إيه بي سي” ABC، وتوالت من بعدها المقابلات، حتى أصبحت قصتها رمزا للتجاوز وتقبل أخطاء الماضي.

يتكون المسلسل من 8 حلقات، وهو الجزء الثالث من سلسلة “قصة جريمة أميركية” .