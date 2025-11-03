بعد 24 ساعة من اندلاعه.. إخماد حريق مصنع العطور بالدار البيضاء

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر من إخماد الحريق الذي اندلع أمس بمصنع للحفاظات والعطور بالدار البيضاء.

وأشارت ذات المصالح، أنه وتبعا لحريق مصنع للحفاظات و العطور ببلدية الدار البيضاء ولاية الجزائر. فقد تم إخماد الحريق على الساعة 14سا00د.

للإشارة، فقد تدخلت الحماية المدنية، أمس على الساعة 14سا48د من أجل إخماد حريق مصنع للحفاظات و العطور يتكون من (ط.أ+02) بمساحة 2500م² بمنطقة النشاطات بلدية و دائرة الدار البيضاء.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور