بعد 24 ساعة من تلقيها لقاح سبوتنيك v.. هكذا هي الحالة الصحية للطبيبة إيمان سلاطنية

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بعد 24 ساعة من تلقيها لقاح سبوتنيك v.. هكذا هي الحالة الصحية للطبيبة إيمان سلاطنية
بقلم نسرين محفوف

أوضحت أول مواطنة تلقت لقاح كورونا، الطبيبة إيمان سلاطنية، أنه لا وجود لآثار جانبية بعد مرور يوم من عملية التلقيح.

وحسب التصريح الذي نقلة التلفزيون الجزائري عن طبيبة الأسنان المنحدرة من عين الدفلى، فإن درجة حرارة الجسم جد عادية ومستقرة.

كما أكدت الدكتورة سلاطنية أنه لا وجود لأي طفح جلدي أو آثار في موقع اللقاح ودرجة حرارة الجسم مستقرة.

للتذكير انطلقت أمس في الجزائر، عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وكانت الطبيبة أول من تلقت جرعة من اللقاح سبوتنيكv.

كما انطلقت اليوم الأحد العملية الثانية للتلقيح بالعيادة المتعددة الخدمات بالينابيع في العاصمة.


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