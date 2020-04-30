بعد 25 عاما.. عاصي الحلاني يصور فيديو كليب جديد مع زوجته ملكة الجمال اللبنانية

أعلن النجم اللبناني، ​عاصي الحلاني، عن مفاجأة من العيار الثقيل لمتابعيه، عبر صفحته الخاصة على أنستغرام.

ونشر الفنان، صورة عفوية له مع زوجته، وهما يجلسان في المنزل، مشيراً الى أنه بصدد طرح فيديو كليب جديد.

وقال الحلاني، بأن الفيديو كليب، يحكي قصة حبه مع زوجته ملكة جمال لبنان السابقة ​كوليت بولس​، وحياته العائلية وعلاقته بأولاده ماريتا والوليد ودانا.

وكتب النجم اللبناني: “قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريباً بتشوفوها ضمن كليب واغنية جديدة..انتظرونا قريباً”.

وبدورها، نشرت كوليت نفس الصورة على صفحتها وعلّقت عليها قائلة: “قصة حبنا بعد 25 سنة بفيديو كليب جديد قريباً”.