بعد 27 سنة من مقتل “توباك”.. اعتقال الجاني

وجهت إلى زعيم عصابة سابق تهمة قتل مغني الراب الأمريكي الشهير توباك شاكور في لاس فيغاس عام 2016. ما قد يفتح الطريق أخيراً أمام كشف ملابسات هذه القضية التي هزّت أوساط الهيب هوب قبل 27 سنة.

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وأوضحت سلطات لاس فيغاس الواقعة في ولاية نيفادا في مؤتمر صحافي أن شرطة المدينة أوقفت، صباح الجمعة، الزعيم السابق لعصابة “ساوث سايد كومبتون كريبس” من لوس أنجلوس دواين “كيف دي” ديفيس. ووجهت إلى ديفيس تهمة القتل، على أن يُحدد موعد محاكمته قريباً.⁣

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وسبق لديفيس البالغ اليوم 60 عاماً أن اعترف قبل مدة طويلة بأنه كان في سيارة الـ”كاديلاك” البيضاء التي أطلقت منها الرصاصات الأربع التي قتلت توباك عندما كان في الخامسة والعشرين. لكنّه أكد في كتاب صدر عام 2019 أن العيارات النارية أطلقت من المقاعد الخلفية للسيارة بينما كان هو في الجهة الأمامية.⁣ وبموجب القانون الأمريكي، لا يَحول هذا الدور غير المباشر دون توجيه تهمة القتل إليه.⁣

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وشرح الملازم جيسون جوهانسون من شرطة لاس فيغاس أن دواين ديفيس “كان العقل المدبر لهذه المجموعة من الأفراد. الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتولى تنسيق الخطة التي نفذت”.⁣

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أما المدعي العام في مقاطعة كلارك ستيف وولفسون فأفاد بأن “قانون نيفادا (…). يتيح اتهام شخص بارتكاب جريمة سواء أكان متورطاً فيها بشكل مباشر أو كان شريكاً”.