بعد 3 أشهر.. محرز يكشف عن مكان تواجده في آخر يوم من الميركاتو الصيفي

بعد ثلاثة أشهر عن حادثة الميركاتو الصيفي، عندما خرج رياض محرز من تربص المنتخب الوطني في آخر يوم من الميركاتو.

كشف محرز، لأول مرة عن مكان تواجده خلال تلك الفترة، بعدما تحدثت الكثير من التقارير عن انتقاله بين مطارات فرنسا وإسبانيا.

كما كشفت تقارير إعلامية إسبانية أنه تفاوض مع مسؤولي “البارصا” وسينضم إليه في الميركاتو الصيفي

وأكد لاعب ليستر سيتي، في حوار مطوّل مع صحيفة “دايلي ميل” نشر اليوم السبت أنه كان متواجدا في فرنسا.

وقال: “لقد سمح لي المنتخب الوطني بمغادرة التربص لأنه كانت لي فرصة الانتقال إلى فريق آخر”.

وأضاف: “طرت من الجزائر إلى باريس وبعدها بدأت أقرأ أنني هنا وهناك، ولكنني كنت في المنزل في فرنسا طوال الوقت”.

وتابع” فاتتني رحلة زامبيا مع المنتخب الوطني، ولم تكن هناك وسيلة للخروج من فرنسا لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد رحلة لي”.

سميرة. ل