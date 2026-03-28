بعد 3 أشهر من الغياب.. شرقي يعود إلى الميادين

عاد المدافع الدولي الجزائري، سمير شرقي، مساء اليوم السبت، إلى أجواء الميادين بعد 3 أشهر كاملة من الغياب.

وتعرض شرقي، لإصابة لدى مشاركته رفقة “الخضر” في لقاء الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا، أمام بوركينافاسو، يوم 28 ديسمبر 2025.

ومنذ تلك الإصابة، لم يشارك صاحب الـ 27 ربيعا، في أي مباراة رفقة ناديه باريس أف سي الفرنسي.

قبل أن يجدد اليوم العهد مع المنافسة، ولكن من بوابة المباراة الودية. التي فاز بها نادي العاصمة، بنتيجة 2-0، أمام نادي ريد ستار، المنتمي إلى “الليغ2” الفرنسية.

وشارك شرقي، بديلا في آخر 19 دقيقة، مما يؤكد تعافيه نهائيا. ويعزز حظوظه في التواجد ضمن مخططات الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا للمونديال.

يشار إلى أن الدولي الآخر، ايلان قبال، غاب عن ودية باريس أف سي وريد ستار، بسبب عدم تعافيه من إصابة، تعرض لها في الفاتح من مارس الجاري، على مستوى الفخذ. في لقاء نيس، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي.