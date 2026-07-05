بعد 3 أيام.. إنتشال جثة الغريق المفقود بشاطئ تيشي ببجاية

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من انتشال جثة الغريق المفقود في البحر، بشاطئ تيشي وسط، في بجاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إنتشال الضحية متوفي، اليوم، على الساعة الحادية عشر صباحا.

ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 19 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت يوم 2 جويلية على الساعة الثامنة صباحا، من أجل البحث عن الضحية المفقود في البحر بشاطئ تيشي وسط.