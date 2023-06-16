بعد 3 أيام.. العثور على الطفل المفقود جثة هامدة بتبسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على الطفل المفقود البالغ من العمر 12 سنة متوفي داخل سد عين الزرقا.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية ببلدية عين الزرقاء والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف وبدعم من فرقة الغطاسين للحماية المدنية بتبسة والفرقة السينوتقنية “فرقة الكلاب المدربة”. الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بحضور وإشراف مدير الحماية المدنية في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة لأجل مواصلة وتوسيع عملية البحث عن الطفل المفقود لليوم الثالث على التوالي ببلدية عين الزرقاء.

الطفل مفقود منذ 3 أيام حوالي الساعة منتصف الليل حسب بلاغ من طرف أهله أين تم إنطلاق أولى عمليات البحث.

وبعد عملية بحث وتمشيط واسعة لليوم الثالث على التوالي تم صبيحة اليوم الجمعة حوالي الساعة العاشرة العثور على الطفل المفقود. والبالغ من العمر حوالي 12 سنة جثة هامدة “غريقا” داخل سد عين الزرقاء. أين تم انتشاله من طرف فرقة الغطاسين التابعين للحماية المدنية وتم تحويل الجثة إلى استعجالات عين الزرقاء.