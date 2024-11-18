بعد 3 أيام من اختفائه بالغابة.. العثور على الطفل وسيم

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، عن العثور على الطفل المفقود “وسيم”، وهو على قيد الحياة، بعد 3 أيام من اختفائه بغابة الركوبة.

وتم العثور على الطفل المفقود، بمنطقة كاف بوالعيون في قرية الركوبة.

هذا وكانت مصالح الحماية المدنية، قد واصلت اليوم الإثنين، عملية البحث عن الطفل المفقود بغابة الركوبة الواقعة في بلدية وادي الزهور ودائرة أولاد أعطية، لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة واسعة بين مختلف الجهات.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بسكيكدة، شهدت العملية دعما واسعا من الولايات المجاورة من فرق ولايات جيجل، قسنطينة، قالمة وعنابة. مدعومة بفرق سينوتقنية مختصة من عنابة، قسنطينة وجيجل، مما عزز الجهود في تمشيط المناطق الوعرة.

كما جرى التنسيق الكامل مع الجيش الوطني الشعبي، وشاركت فرق الدرك الوطني والمروحية في عمليات البحث.

وأبدى سكان المنطقة تعاونًا كبيرًا من خلال مشاركتهم الفعالة في البحث عن الطفل.

وتم إنشاء مركز قيادة عملي في المنطقة لتنظيم العملية، وقُسّمت المنطقة إلى ثلاثة قطاعات. وعملت فرق الإنقاذ باستخدام الكلاب المدربة لتمشيط الأماكن الوعرة.

هذا وشارك في عملية البحث، 150 عونا للحماية المدنية من مختلف الرتب. و7 كلاب مدربة و3 شاحنات إطفاء متنوعة وسيارتي إسعاف و6 سيارات اتصال و7 حافلات.