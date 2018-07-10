بعد تجميد التوظيف في القطاعات الحكومية تماشيا وسياسة الحكومة التي اتخذتها منذ 2015، لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

قررت الحكومة رفع التجميد بفتح باب التوظيف في قطاعاتها على مستوى القطر الوطني.

حيث أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن فتح باب التوظيف في قطاعه تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.

كاشفا عن أكثر من 45 ألف منصب عمل في مختلف القطاعات الحكومية.

وأكد بدوي في لقاء جمعه بإطارات الوزارة، أن الحكومة قررت رفع التجميد عن كل المشاريع المرتبطة بالدخول المدرسي.

كاشفا عن تخصيص ميزانية معتبرة، لتغطية النقص الحاصل في تأطير المطاعم المدرسية، وذلك بفتح 45 ألف منصب شغل.

على مستوى البلديات بالقطر الوطني.

كما شدد بدوي في حديثه عن موسم الاصطياف على ضرورة تنظيم الشواطئ، مؤكدا على مجانية الشواطئ.

داعيا الى اتخاذ إجراءات صارمة ومتابعة المتجاوزين قضائيا، منبها إلى عدم الخلط بين مجانية الشواطي، وحظائر السيارات.

التي تشكل مصدر دخل الكثير من البلديات.