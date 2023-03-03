بعد 3 سنوات من الغياب.. دنيا سمير غانم تعود هذا رمضان

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام البوستر الدعائي لمسلسل “جت سليمة”. ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 بمشاركة باقة كبيرة من النجوم.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة البوستر الدعائي لمسلسل جت سليمة، وعلقت: «البوستر الرسمي مسلسل جت_سليمة، رمضان2023، إن شاء الله يعجبكم دعواتكم”.

ويعرض مسلسل “جت سليمة” بطولة دنيا سمير غانم، حصريا على قناة cbc، تدور أحداثه في إطار كوميدي مليء بالمغامرات.

ويشارك في بطولة مسلسل جت سليمة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، سامي مغاوري. رحاب الجمل شيرين، محمد ثروت، مايان السيد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد فهمى. وأشرف عبد الباقي تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي.

وكانت دنيا سمير غانم اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية. إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور