بعد 3 سنوات من قيود كورونا.. الصين تفتح حدودها

أعادت السلطات في الصين، فتح حدودها، إبتداء من أمس الأحد، بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا.

كما ألغت السلطات فرض الحجر الصحي على القادمين إلى أراضيها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض دول عدة قيودا على المسافرين القادمين من الصين، مرجعة السبب إلى ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها ستنقل المرض من فئة (أ) إلى الفئة (ب). مما يعني أن “كوفيد-19” لا يتطلب سوى العلاج والتدابير اللازمة لاحتواء الانتشار.

وأوضحت اللجنة أنها أعادت تسمية “كوفيد-19” من “الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد”. إلى “عدوى فيروس كورونا الجديد”.

وكانت السلطات الصينية أعلنت في 26 من الشهر الماضي عزمها فتح حدود البلاد والتخلي عن شرط الحجر الصحي بدءا من اليوم الأحد.

وتخلت الدولة عن سياستها الصارمة “صفر كوفيد” الشهر الماضي، في أعقاب الاضطرابات والاحتجاجات غير المسبوقة في مناطق بالبلاد.

وستتخلى الصين أيضا عن فرض الحجر الصحي على القادمين إلى البلاد ومرضى كورونا، بما يتماشى مع قوانين الصحة.