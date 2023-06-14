بعد 30 عاما.. الكشف عن كواليس طلاق هيفاء وحقيقة تنازلها عن حضانة إبنتها

تكشفت كواليس طلاق الفنانة هيفاء وهبي، عن نصر فياض، والد إبنتها زينب، بعد نحو 30 عاما من وقوعه في عام 1994.

ورفعت المحامية اللبنانية بشرى الخليل، الستار عن كواليس، وأكدت على عدم تنازل هيفاء وهبي، عن حضانة إبنتها زينب فياض.

وقالت الوكيلة القانونية بشرى الخليل، إن نصر فياض كان يرفض تطليق هيفاء وهبي. مما دفعها للجوء إلى المحاكم ورفع القضايا لفترة، قبل أن يوقع لها فياض على الوكالة لإنجاز الأمر.

وأوضحت بالقول: “اتصلت بهيفاء وقتها، وجلسنا واتفقنا على بنود عقد الطلاق. لأنه نصر كان يرفض أن يطلقها فلجأت للمحكمة، وبعدها عمل لي الوكالة واتفقت معها على كل شيء”.

ونفت بشرى الخليل تماما أن تكون هيفاء وهبي قد تنازلت عن حضانة ابنتها زينب فياض مثلما يشاع. والحقيقة أن نصر فياض هو من حرمها من ابنتها.

وقالت المحامية اللبنانية في هذا الخصوص: “نصر قال لي بمضي على الوكالة بشرط تتنازل عن حضانة ابنتها نهائيا. اتصلت فيها وقولت لها هيفاء نصر بيشترط تنازلك عن حضانة ابنتكِ للموافقة على الطلاق. ولكنها رفضت الأمر رفضا قاطعا”.

وأضافت: “هيفاء قالت لي ما ممكن أتنازل عن حضانة بنتي، البنت تكبر وتقول أمي اتنازلت عن شوفتي؟. بس بضمن أني ما أروح المحكمة أنا ما بدي روح على المحاكم، قولت لها بتفق معك 100 بالمية”.

لافتة إلى أنها أقنعت فياض بتوقيع وثيقة الطلاق الذي تم أمام قاض شرعي.

كما كشفت المحامية، أن أحد رجال الأعمال كان يرغب في دفع مليون دولار أمريكي كفدية مقابل حصول هيفاء وهبي على الطلاق ولكن نصر فياض رفض.

موضحة أن نصر فياض تفاوض مع هيفاء وهبي فقط على الألماس الذي كانت قد أحضرته من إفريقيا. حيث كانا يقيمان لفترة بسبب أعماله هناك.