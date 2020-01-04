بعد 31 عاما.. بلومي يعود الى مصر

تلقى أسطورة كرة القدم الجزائرية، العربية والإفريقية، لخضر بلومي دعوة رسمية من الكاف، للتواجد في مُباراة ستقام بعاصمة مصر القاهرة.

وسيعود إبن معسكر، الى أرض الكنانة بعد 31 سنة من الغياب، بسبب الحادثة الشهيرة التي وقعت سنة 1989.

ويتهم المصريون أفضل صانع لعب في تاريخ الجزائر، بأنه قام بالإعتداء على طبيب بمُناسبة مواجهة الخضر والفراعنة آنذاك.

وتسببت تلك الحادثة، في حرمان بلومي من مُغادرة أرض الوطن لمدة 20 عاما، بعدما أصدر في حق مُذكرة توقيف دولية.

وتأتي هذه الخُطوة، لتؤكد بأن العلاقة بين البلدين الشقيقين تحسنت كثيرا كُرويا، رغم المشاكل الكثيرة التي وقعت بينهما سابقا.