بعد 313 يومًا.. زروقي يستعيد حسه التهديفي مع تفينتي بطريقة رائعة

أبدع متوسط الميدان الدولي الجزائري، رامز زروقي، اليوم الجمعة، بتسجيل هدف جميل خلال مواجهة ناديه تفينتي أمام سبارتا روتردام.

لحساب الجولة السادسة من الدوري الهولندي الممتاز.

الهدف جاء في الدقيقة الـ 13، بعد عمل جماعي منسق، قبل أن تصل الكرة إلى زروقي المتقدم من الخلف.

حيث لم يتردد في تسديد كرة قوية ودقيقة استقرت في الشباك، مانحًا فريقه التفوق وسط تصفيقات جماهيرية عريضة.

ويعد هذا الهدف الأول لزروقي في الموسم الحالي، بعدما كان آخر توقيع له بتاريخ 10 نوفمبر 2024 في مباراة فريقه السابق فاينورد ضد ألميرا ضمن الجولة 12 من الدوري الهولندي الموسم الماضي، لينهي بذلك صيامًا طويلًا عن التسجيل.

هذا الهدف يعكس التطور الكبير في أداء زروقي، الذي يجمع بين الانضباط الدفاعي والنجاعة الهجومية، ليؤكد مرة أخرى قيمته كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة تفينتي.