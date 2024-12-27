بعد 35 سنة.. إستئناف النشاطات الرياضية للجمعيات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إستئناف النشاطات الرياضية للجمعيات الجامعية بعد انقطاع دام أكثر من 35 عاما، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة إحياء الرياضة الجامعية.

وحسب بيان للوزارة، برمجت ذات الهيئة، عودة 25 جمعية رياضية جامعية لمنافسات الرابطات الجهوية في مختلف التخصصات الرياضية.

و أولى الفرق التي دخلت المنافسات، منذ الأسبوع الماضي، هي أولمبيك جامعة بومرداس في كرة اليد ذكور. وعماد المستقبل لجامعة مستغانم في السباحة. وكذا نادي جامعة سطيف2 في كرة السلة ذكور.

وسيتم يوم السبت القادم إجراء أول مقابلة يشارك فيها نادي جامعة سطيف2 في كرة السلة ذكور، ضمن بطولة الجهوي شرق، أمام فريق برج بوعريريج بمدينة عين أرنات.