قناة النهار بعد 365 يوما.. هذا ما تحقق سنة 2022 بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 23:09 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/azJip اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: كل المتخرجين من المدارس العليا سيوظفون تلقائيا قناة النهار 22 ديسمبر Mister X: هذا هو الفرق بين المتابعين الحقيقيين والوهميين على مواقع التواصل قناة النهار 15 ديسمبر سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر وزير الصناعة : لدينا كل القدرات التي تتيح لنا صناعة المركبات..النسيج و الإلكترونيات قناة النهار 12 ديسمبر بعد تحسن الجودة والنوعية..تزايد الطلب العالمى على المنتجات الجزائرية قناة النهار 18 ديسمبر فلاحة: رغم وعود الوزارة أسعار اللحوم البيضاء تواصل الإرتفاع قناة النهار 25 ديسمبر الشاب وحيد: الشاب عزالدين من أعمدة الفن الجزائري وحافظ على التراث قناة النهار 29 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي يملك أقوى خط وسط في المونديال وخبرة لاعبيه ستخلق صعوبات للأرجنتين قناة النهار 12 ديسمبر زيداني محمد: ماكاش حاجة ماتتغيرش والمرض تاعك لازم تصاحبوا وتهدر معاه قناة النهار 21 ديسمبر ضيوف" the weeknd show" يتمنون فوز الأرجنتين بكأس العالم ضد فرنسا قناة النهار 15 ديسمبر