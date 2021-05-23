بعد 4 أشهر في ألمانيا.. أمين بوهالي يستعد لإجراء عملية جراحية ويحتاج للمساعدة

يستعد الشاب الجزائري أمين بوهالي، لإجراء عمليات جراحية على رجله في ألمانيا، بعد 4 أشهر من سفره للعلاج.

وخرج الشاب في فيديو مباشر على صفحته بفايسبوك، يبشر الجميع بقرب موعد إجرائه للعلمية الجراحية.

وشكر بوهالي، الجالية الجزائرية في ألمانيا والدول الأخرى، والذين ساهموا في مساعدته على تغطية تكاليف العلاج.

مطالبا في نفس الوقت، من المحسنين، سواء داخل الوطن أو خارجه، لمساعدته في تغطية تكاليف العمليات الجراحية التي سيخضع لها قريبا.

وأوضح مرافق أمين بوهالي في مقطع الفيديو، إن الأطباء في ألمانيا إجتمعوا لأجل حالة الشاب، وتوصلوا إلى ضرورة خضوعه لعمليتين أو ثلاثة.

وأوضح ذات المتحدث، إن العمليات وتنقل أمين بوهالي وإقامته في المستشفيات الألمانية يحتاج لمبالغ مالية كبيرة.

وناشد مرافق الشاب، الشعب الجزائري والجالية في الخارج، لمساعدة أمين حتى يتمكن من العلاج والعودة إلى الوطن.

هذا وتوجه الشاب، أمين بوهالي، إلى ألمانيا، شهر جانفي الماضي، من أجل إستئصال ورم في رجله بوزن فاق الـ100 كلغ.