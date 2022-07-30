بعد 4 أشهر من صفعة الأوسكار.. هكذا اعتذر ويل سميث لكريس روك

تحدث النجم الأمريكي ويل سميث، أمس الجمعة، عن حادثة صفع زميله كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 28 مارس الماضي.

وقدم ويل سميث، لأول مرة، إعتذاره لزميله، عبر مقطع فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. كما وجه اعتذاره لوالدة كريس وعائلته.

ويبدأ الفيديو برسالة مكتوبة على الشاشة جاء فيها: “على مدار الأشهر القليلة الماضية. قمت بالتفكير كثيرا، وسألتم الكثير من الأسئلة التي أردت أن أجيب عليها”.

ليدخل سميث بعد ذلك ويجلس على كرسي ويرد على عدد من الأسئلة، بدءًا من “لماذا لم تعتذر لكريس في خطاب قبول جائزة الأوسكار؟”.

ويقول ويل سميث: “لقد شعرت بالضبابية في تلك اللحظة. كل شيء غامض”.

وأضاف الفنان: “لقد حاولت التواصل مع كريس والرسالة التي تلقيتها هي أنه غير مستعد للتحدث وعندما يكون مستعدا سيتواصل معي”.

وتابع ويل سميث: “أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث”.

https://web.facebook.com/watch/?ref=external&v=744335043515938