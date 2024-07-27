بعد 4 أيام.. إنتشال جثة غريق ببومرداس

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنتشال جثة الغريق المفقود في البحر بمنطقة صخرية محاذي للميناء “ممنوع للسباحة”، ببلدية رأس جنات ودائرة برج منايل في بومرداس

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم العثور على جثة الضحية، على الساعة 06سا40د.

والضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 24 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، يوم 23-07-2024 على الساعة 00سا45د، من أجل البحث عن الضحية.